Juanfer Quintero en la previa al Superclásico: "Es el momento para dar un golpe en la mesa"

El volante Millonario participó junto a Leandro Paredes en la conferencia de prensa en la antesala al compromiso del próximo domingo.

En la previa al duelo ante Boca en La Bombonera, en una nueva edición del Superclásico, el volante Quintero de River habló en conferencia de prensa y dejó los siguientes conceptos:

Todas las frases de Juanfer Quintero en conferencia

"La actualidad y el presente no ha sido el mejor para lo que estamos acostumbrados, pero es un superclásico. Tenemos la oportunidad de enfrentar al rival de nosotros y es el momento para dar un golpe en la mesa".

"El apoyo al entrenador es grandísimo. No solo por el momento que estamos pasando. Contamos con el entrenador y con su energía. Redobla la apuesta y en los momentos duros se ve el apoyo real. Estamos confiados de que si el tiene energía, nosotros tenemos que dar el doble. Debemos demostrar realmente el respaldo y lo que queremos".

"Personalmente es una motivación. La vida te llevo a estos límites, sobre todo el fútbol. Tenemos un panorama claro, es un clásico que todo el mundo lo va a ver y es nuestro momento".

"Es apreciación de cada quien. En ningún momento le soltaríamos la mano al entrenador. Él nos escogió para venir, son momentos que pasan en el fútbol. Sería una falta de respeto tener esa mentalidad. Gran parte de la historia de River la ha hecho Marcelo. Llevamos el escudo con orgullo y son momentos del fútbol. No contás con suerte de que entre la pelota, pero no tiene nada relacionado al entrenador".

"Hay veces que uno siente que puede dar más, siempre quiere jugar, pero respeta las decisiones del DT. Es la mentalidad mía. Queremos jugar los 90'. A veces sale, a vece no. Es como vivo".

"Para el mundo es un partido importante. Este es un clásico de gran envergadura, todo el mundo quiere verlo. Es un placer jugar ante un gran rival y con grandes jugadores".

"El fútbol es colectivo. Seguramente me faltan algunas cosas en el juego. El que tenga dudas que esté tranquilo porque River va a salir a hacer lo que tiene que hacer. Es un gran reto".

"River ha sacado muchos jugadores. Tenemos varios Juveniles como Ian Subiabre, que tiene un gran futuro. Lencina también... Hay un gran talento, que aprendan y que vivan el fútbol con mucha pasión".