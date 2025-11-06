Leandro Paredes: "Es un sueño para mi jugar este tipo de partidos, con nuestra gente, en nuestra cancha"

El capitán de Boca estuvo presente en la conferencia de prensa de la Liga Profesional, junto a Juanfer Quintero, y ya le apuntó al partido del domingo.

Hoy 14:16

El Súper del domingo puede significar para Boca nada menos que la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Y sí, justamente ante River. A eso precisamente se refirió Leandro Paredes.

"Es un partido no sólo importante por ser un clásico, sino porque lo que lleva poder ganar, clasificarnos a la próxima Libertadores es uno de los objetivos que tenemos. Sería grandioso poder hacerlo ante River", dijo el 5 de Boca en la conferencia de prensa que organizó la Liga Profesional y de la que también participó Juanfer Quintero.

Y el capitán de Boca no le pifia, entrar a la edición 2026 de la Copa es posiblemente el objetivo máximo que tenga hoy el club. Sobre todo, teniendo en cuenta lo complicado que se le hizo en los dos últimos años el sólo hecho de poder jugarla. De hecho, no lo hizo. Es más: el Xeneize todavía no pudo jugar una Libertadores desde que Juan Román Riquelme es presidente. Vaya si es importante el superclásico del domingo...

También lo es, por supuesto, porque además de poder entrar a la Copa, Boca tiene la chance de incrementar la crisis futbolística de River. Aunque para Paredes eso no pareciera ser lo más importante puertas adentro. "Sólo pensamos en nosotros, preparar el partido de la mejor manera para el domingo hacerlo de la mejor manera. Vamos a tratar de quedarnos con los tres puntos, después de lo que pase del otro lado es problema de ellos, no soy quién para hablar de lo que pasa en el otro club", dijo el volante de 31 años.

Más frases de Paredes antes del Súper

El partido: "Es especial, es importantísimo, seguramente uno de los más importantes de mi carrera, más allá de que me ha tocado jugar importantes, pero lo que conlleva el superclásico, para la gente, para nosotros, es muy importante".

El sombrero de Juanfer en la final de la Copa América 2024: "Lo que quedó en ese partido quedó, no me guardó nada, es especial enfrentar a este tipo de jugadores".

La vuelta a Boca: "Soñé mucho tiempo con volver a mi país, a mi club, volver con esta edad, tratar de hacerlo al 100 por ciento... Es un sueño para mi jugar este tipo de partidos, con nuestra gente, en nuestra cancha".

La posibilidad de clasificarse a la Libertadores 2026 con un triunfo en este superclásico:

Su primera titularidad en un Súper: "A mi entender es uno de los clásicos más importantes del mundo junto a Real Madrid-Barcelona. Así que poder ser parte de eso es muy importante. Seguramente lo va a ver todo el mundo, hay que disfrutarlo y que el resultado quede en casa".

Los clásicos que jugó antes y este: "La responsabilidad cambió mucho a lo que fueron esos dos partidos. Estoy ocupando otro rol en el equipo, siendo mucho más centro. Sé lo que conlleva y la responsabilidad. Es un partido aparte, voy a tratar de disfrutarlo como uno más".

Cómo se vive en el mundo el Súper: "Me ha tocado llegar a los clubes y lo primero que te preguntan es que significa un Boca-River, un River-Boca".

El grupo: "En toda mi carrera me ha tocado ser parte de grandes equipos y grupos, sé que para ganar se necesitan hombres, un buen grupo y cuando llegué ahora intenté eso: armar un buen grupo de gente humilde que quiere lograr cosas importantes. Eso nos va a llevar a conseguir cosas importantes".