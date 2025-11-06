Presentaron los Torneos Provinciales de Fútbol Infantil

Se desarrollarán en las ciudades de Loreto, Añatuya y Termas de Río Hondo, reservado para las Categorías Sub-11, Sub-13 y Sub-15.

Hoy 15:33

Hoy por la mañana en la Secretaría de Deportes, fue presentado mediante una conferencia de prensa los Torneos Provinciales de Fútbol Infantil, que se desarrollarán en las ciudades de Loreto, Añatuya y Termas de Río Hondo, reservado para las Categorías Sub-11, Sub-13 y Sub-15.

De la jornada de presentación participaron Carlos Dapello, Guillermo Ríos (coordinador), Jorge Mukdise (intendente de Termas de Río Hondo), Ramón González (intendente de Loreto), Francisco Pece (Vicepresidente de la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero), José Cabo Barros (presidente de la Liga Termense), Jorge Villalba (presidente de la Liga Loretana), Julio Castro (por la Liga Añatuyense), Mario Fernández (Frías).

Del certamen jugarán los campeones de cada liga en las diferentes categorías, y se oficializó el domingo 15 de noviembre en Termas de Río Hondo (Sub-11), el 22 de noviembre en Añatuya (Sub-13) y 29 de noviembre en Loreto (Sub-15). Los Petit Torneos son organizado por las ligas de las sedes anfitrionas, con la coordinación de la Federación Provincial de Fútbol y el Consejo Federal de AFA, y el auspicio de las municipalidades de Loreto, Termas y Añatuya.

El Secretario de Deportes Carlos Dapello les dio la bienvenida reafirmando el compromiso del gobierno provincial que encabeza el Dr. Gerardo Zamora, en tener al deporte como política de estado, sumando compromisos en cada disciplina deportiva y especialmente en la niñez.

Jorge Mukdise especificó que “Termas de Río Hondo es una ciudad que necesita de eventos deportivos, y es una responsabilidad poder organizar un certamen de esta característica donde la niñez es el principal beneficiado en el desarrollo deportivo.

A su turno, Ramón González, intendente de Loreto resaltó el compromiso de su comuna en organizar un evento de nivel provincial: “Ya venimos trabajando con la federación, y seguimos apostando al crecimiento y el desarrollo de los clubes y de los dirigentes que cumplen un rol social de envergadura en cada ciudad. Valoró muchísimo el trabajo de cada directivo donde cumplen un rol de integración comunitaria en todo sentido”, añadió.

Francisco Pece, dio a conocer en detalle la organización de cada certamen, y puntualizó que “La función social de los clubes es trascendente en el crecimiento de los chicos dentro del deporte. El gobierno del Dr. Zamora viene acompañando con su política de estado el desarrollo de las diferentes disciplinas deportivas desde hace 20 años, y tendrá su continuidad con el gobernador electo Elías Suárez, donde además de la competencia se pretende integrar al interior en su faceta social y deportiva a través del fútbol como una manera de experimentar la inclusión en su mejor expresión”.

José Cabo Barros, Julio Castro y Jorge Villalba agradecieron el compromiso de los municipios de Termas, Loreto y Añatuya en aportar en la organización y el desarrollo del deporte, y valoraron el importante aporte del gobierno provincial y de Pablo Toviggino, generador de la refundación del fútbol argentino, dándole al interior que se merece en el país de los campeones mundiales.