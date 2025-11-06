Ingresar
Scaloni confirmó la lista para enfrentar a Angola: bajas de peso y caras nuevas en la Selección Argentina

El técnico campeón del mundo convocó a 24 jugadores para el encuentro del 14 de noviembre en Luanda.

Hoy 16:34

La Selección Argentina dio a conocer la lista de convocados para el amistoso frente a Angola, que se disputará el viernes 14 de noviembre en Luanda, capital del país africano. La nómina de Lionel Scaloni incluye 24 futbolistas, con sorpresas importantes y ausencias de peso, ya que Emiliano “Dibu” Martínez y los jugadores del medio local no fueron citados.

Entre las novedades se destacan las presencias de Máximo Perrone, que vuelve a tener una oportunidad con la Mayor, y los debutantes Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli, dos jóvenes que vienen destacándose en Europa. Con ellos, Scaloni busca seguir renovando y observando alternativas de cara al Mundial 2026.

Este será el único compromiso amistoso que disputará la Albiceleste en la próxima fecha FIFA, luego de haber tenido una gira por Estados Unidos donde venció a Venezuela y Puerto Rico. El cuerpo técnico espera aprovechar el partido para evaluar nuevos nombres y mantener la identidad de juego que caracteriza a la Scaloneta.

TEMAS Selección Argentina de Fútbol Lionel Scaloni

