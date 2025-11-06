Los Kijanos emprenden una gira nacional que une el norte y el sur del país

El grupo folclórico, liderado por Ramón Lacube, inicia una extensa gira por el país que incluye presentaciones en Catamarca, Córdoba y Santa Cruz, reafirmando el sello santiagueño en los escenarios nacionales.

Con casi dos décadas de trayectoria, la agrupación nacida en Santiago del Estero continúa expandiendo su mapa cultural con un recorrido que comenzará el viernes 7 en Catamarca, seguirá el sábado 8 en Huinca Renancó (Córdoba), el domingo 9 en el Festival Nacional Austral de Pico Truncado (Santa Cruz), el viernes 14 en Tránsito (Córdoba) y cerrará el sábado 29 en Tordillas (Córdoba).

La gira llega luego de un año significativo para el conjunto, marcado por su debut en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho de Catamarca, donde recibieron una ovación del público. “El público cantó todo… realmente fue una ovación”, recordó Lacube sobre aquella presentación, que marcó un punto de inflexión en la proyección nacional del grupo.

Formados en 2006, Los Kijanos se caracterizan por un estilo que fusiona las raíces santiagueñas y salteñas con ritmos latinoamericanos. La voz de Ramón Lacube se mantiene como emblema de la agrupación, acompañado por Luciano Guzmán (voz y violín), Rubio Molina (teclado), Juampi Díaz (batería) y Gustavo Roldán en sonido. En sus conciertos, el grupo combina chacareras, zambas carperas y temas tradicionales, junto a composiciones propias y versiones de autores como Kike Oyola.

El itinerario de noviembre representa tanto un desafío logístico —por las largas distancias que separan las sedes— como una oportunidad de expansión artística. “Estamos en un tiempo de equilibrio y mucha cosecha”, expresaron recientemente, destacando que cada fecha es una forma de “defender los ideales de nuestra provincia” desde el escenario.

En esta nueva ruta musical, Los Kijanos no solo consolidan su presencia en el circuito folclórico nacional, sino que también anticipan lo que será su próxima etapa: nuevas canciones, un trabajo discográfico en preparación y la proyección hacia escenarios cada vez más amplios.

Para el público de Catamarca, Córdoba y Santa Cruz, la gira se presenta como una invitación a disfrutar de un espectáculo donde el folclore del norte argentino se renueva sin perder sus raíces, en la voz y la fuerza escénica de un grupo que —tras 18 años de trayectoria— sigue construyendo su camino con autenticidad y pasión.