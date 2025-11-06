Ingresar
La Banda realizará una intervención comunitaria en el barrio Sarmiento

La comuna bandeña continúa promoviendo actividades inclusivas para todos los vecinos de la ciudad.

Hoy 17:49
Dirección de Discapacidad

La Municipalidad de La Banda a través de Dirección de Discapacidad realizará una intervención comunitaria en el barrio Sarmiento, dónde los vecinos tendrán la oportunidad de acceder a servicios y asesorías sobre diferentes temas de forma gratuita como parte del programa Red Comunitaria de Discapacidad. 

Esta actividad se desarrollará el próximo viernes 7 a partir de las 18:30, en el comedor municipal situado en la intersección de las calles Pedro León Gallo y Manuel Elordi. 

Durante el encuentro se conformará la Red Comunitaria de Discapacidad; el programa “Tijeritas 2025” brindará servicio de corte de pelo gratuito; habrá asesoramiento para reactivar las Pensiones No Contributivas; gestión de elementos ortopédicos y actividades para los  niños con el programa “Arte para incluir”.

De este modo, gracias a la iniciativa y a la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, la comuna bandeña continúa promoviendo actividades inclusivas para todos los vecinos de la ciudad.

