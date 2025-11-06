En Miami: Milei habla en un foro global ante empresarios y líderes conservadores

El Presidente es uno de los oradores del American Business Forum, donde ya se presentaron Donald Trump y Lionel Messi. Busca reforzar su perfil internacional y estrechar vínculos globales.

Hoy 17:55

El Presidente Javier Milei habla este jueves por la tarde en Miami en un foro global ante empresarios y líderes conservadores. El discurso del jefe de Estado se realiza en el Kaseya Center, el estadio de los Miami Heat, donde ya se presentaron el mandatario estadounidense Donald Trump y Lionel Messi.

El American Business Forum reúne a figuras influyentes de la política, las finanzas y el deporte, y se consolida como un espacio clave para proyectar liderazgo ante la élite global. Según fuentes oficiales, el Presidente quiere reforzar el evento para reforzar su perfil internacional y estrechar vínculos con empresarios y dirigentes del mundo conservador.

Milei arribó esta madrugada a Miami para participar del American Business Forum y de una gala de la CPAC (Conservative Political Action Conference) en Mar-a-Lago, residencia del expresidente Donald Trump.