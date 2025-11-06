Se habilitaron nuevos cupos para el “Taller de panadería artesanal para emprendedores”

Las inscripciones para esta capacitación, son gratuitas y con cupos limitados, se realizarán en las instalaciones de la Dirección de Nutrición Comunitaria, sita en calle Yrigoyen N° 59.

Hoy 18:09

La Dirección de Nutrición Comunitaria dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial informó que se habilitaron nuevos cupos para las inscripciones del “Taller de panadería artesanal para emprendedores”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las inscripciones para esta capacitación, son gratuitas y con cupos limitados, se realizarán en las instalaciones de la Dirección de Nutrición Comunitaria sita en calle Yrigoyen N° 59 de lunes a viernes de 8 a 18. Asimismo, se indicó que el único requisito para la inscripción es tener más de 16 años y presentar la fotocopia del DNI.

Te recomendamos: Con actividades barriales se dio por finalizado el “Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama”

Al respecto, la directora del área, María Ríos, señaló: “Estas capacitaciones las hemos dictado durante el año de manera gratuita para personas de todas las edades a partir de los 16 años, fueron muy exitosas y por eso tuvimos la iniciativa de realizar ferias itinerantes para que tengan la posibilidad de vender sus productos. Ellos también tuvieron la oportunidad de participar en la feria de emprendedores por el aniversario de la ciudad de La Banda”.

“Es muy importante destacar en este sentido que la mayoría de los que participaron se encuentran sin empleo y estas propuestas les permiten generar una fuente de ingresos; por lo que estamos muy agradecidos con el intendente Ing. Roger Nediani por posibilitar estas actividades que impactan favorablemente en la economía de las familias bandeñas”, finalizó Ríos.