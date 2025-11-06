Millie Bobby Brown aseguró que quiere tener tres hijos más

La estrella de Stranger Things habló de su sueño de tener una familia numerosa junto a Jake Bongiovi

Hoy 18:16

Millie Bobby Brown, conocida mundialmente por su papel como Eleven en Stranger Things, atraviesa una de las etapas más dulces de su vida personal.

La actriz británica de 21 años, que el año pasado contrajo matrimonio con Jake Bongiovi, hijo del cantante Jon Bon Jovi, compartió por primera vez algunos detalles sobre su hija adoptiva y su deseo de formar una familia numerosa.

En una entrevista para la edición de diciembre de British Vogue, la artista compartió sus planes de tener una familia numerosa y aseguró que desea tener tres hijos más.

“Quiero una familia grande; yo soy una de cuatro hermanos y él también”, dijo refiriéndose a Jake. “Somos 50-50 en todo. Por eso estoy tan agradecida de tenerlo como compañero en esta vida: es el papá más increíble”.

Millie Bobby Brown no quiere revelar el nombre de la bebé que adoptó

Millie Bobby Brown reveló en la misma entrevista con Vogue que se mantiene firme en su decisión de proteger la privacidad de su hija, tanto su nombre como su historia.

“Para mí es muy importante protegerla hasta que sea lo suficientemente mayor como para decidir si quiere compartir su historia”, afirmó.

Por si fuera poco, la estrella de Hollywood afirmó que no revelará públicamente el nombre hasta que “ella esté lista para decidir por sí misma”.

“No me corresponde exponerla a la fama contra su voluntad. Si algún día decide compartir su personalidad con el mundo, como yo lo hice de joven, la apoyaremos. Pero ahora mismo, como es tan pequeña, como padres, es nuestra responsabilidad protegerla de eso”, expresó.

Cabe recordar que Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, hijo del músico Jon Bon Jovi, se casaron en secreto en mayo de 2024, tras tres años de relación. La noticia de la llegada de su hija se conoció en agosto, cuando ambos publicaron un mensaje conjunto en Instagram.

“Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad, en paz y privacidad”, escribieron.

Por si fuera poco, durante la misma entrevista con Vogue, Brown habló con ternura sobre los primeros meses de vida familiar.

“Ha sido un viaje hermoso y asombroso —ella ya nos ha enseñado tanto—. La perspectiva cambia enormemente. Las cosas pequeñas se vuelven mucho más preciosas. Nuestros días están llenos de abrazos, risas y amor. Es una alegría interminable”, confesó.

Mientras continúa su carrera cinematográfica —incluido su próximo papel como la gimnasta Kerri Strug en la película Perfect, dirigida por Gia Coppola—, Millie Bobby Brown parece decidida a equilibrar su vida profesional con la personal.