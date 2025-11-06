Racing, en la cuenta regresiva antes de Defensa y Justicia: dos grandes dudas para Costas

El sábado jugará a puertas cerradas en el Cilindro y todo indica que Gabriel Rojas no llegará. Además, Agustín Almendra y Luciano Vietto se disputan un lugar en el once inicial.

Hoy 19:20

A menos de 48 horas del duelo ante Defensa y Justicia, Racing atraviesa un cierre de semana lleno de incógnitas. En un Cilindro de Avellaneda vacío por sanción, el equipo de Gustavo Costas buscará volver a los puestos de playoffs del Torneo Clausura y meterse nuevamente en zona de copas, pero deberá resolver dos cuestiones importantes en la previa.

La primera tiene que ver con la defensa. Si bien Marcos Rojo y Adrián “Maravilla” Martínez están recuperados y listos para volver, Gabriel Rojas no logró dejar atrás la molestia muscular que lo aqueja desde el partido ante Banfield. Aunque el lateral izquierdo insiste en reaparecer, el cuerpo médico recomienda no arriesgarlo, por lo que Costas evalúa dos alternativas: mover a Gastón Martirena a la banda izquierda o darle minutos al juvenil Ignacio Rodríguez.

En el mediocampo surge la otra duda. Se esperaba el regreso de Agustín Almendra desde el arranque, pero su falta de ritmo podría abrirle nuevamente la puerta a Luciano Vietto, que mantendría su lugar junto a Santiago Solari, Tomás Conechny —ya habilitado tras la suspensión— y Maravilla Martínez.

Mientras tanto, en las oficinas del club continúan las gestiones ante Aprevide para intentar reducir la sanción de tres fechas sin público por la pirotecnia del partido frente a Flamengo. En Racing son optimistas: confían en conseguir una reconsideración que permita jugar con aforo parcial en caso de clasificar a los playoffs, o bien adelantar el cumplimiento de las sanciones accesorias.