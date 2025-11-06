Susana Trimarco reveló que recibió un llamado que asegura que su hija estaría viva en Paraguay

La información fue dada a conocer este durante una entrevista en un programa de televisión y generó gran repercusión.

La madre de Marita Verón, desaparecida en 2002, sorprendió al revelar que recibió una llamada anónima en la que le aseguraron que su hija estaría con vida en Paraguay.

“Me dijeron que Marita está en Paraguay, que está viva. No puedo dejar pasar esto, tengo que averiguarlo”, expresó conmovida Susana Trimarco, quien lleva más de dos décadas dedicadas a la búsqueda de su hija y a la lucha contra la trata de personas.

La fundadora de la Fundación María de los Ángeles señaló que ya puso en conocimiento de las autoridades la información recibida y que solicitará colaboración internacional para verificar el dato. “No me quiero ilusionar, pero no puedo mirar para otro lado”, agregó.

Aunque aclaró que no cuenta con pruebas concretas, Trimarco sostuvo que el llamado fue detallado y respetuoso, y que la persona le describió a una mujer con características físicas similares a las de Marita. “Me dieron datos precisos… No sé si será cierto, pero tengo que investigarlo. Sería mi hija”, dijo emocionada.

En la misma entrevista, Trimarco también respondió a las denuncias en su contra, que la acusan de alquilar locales donados a su fundación con fines personales. Negó rotundamente esas versiones y aseguró que los audios difundidos, en los que presuntamente se la escucha pedir dinero, son falsos. Además, apuntó contra el abogado Ernesto Baaclini, de quien dijo que “siempre me ha dicho cosas horribles. Le pido a la Justicia que le ponga un bozal legal”.

Marita Verón desapareció el 3 de abril de 2002, cuando tenía 23 años, en un caso que conmovió al país y derivó en múltiples investigaciones y juicios por trata de personas.

“Si hay una mínima posibilidad de que esté viva, la voy a encontrar”, concluyó Trimarco, reafirmando una vez más su compromiso inquebrantable con la búsqueda de su hija.