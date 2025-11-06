Colonia El Simbolar celebra su 55° aniversario con una gran fiesta popular

La celebración será este viernes 7 de noviembre, a partir de las 19:30 horas, con una gran fiesta popular cargada de música y alegría.

Hoy 19:52

Colonia El Simbolar se prepara para vivir una noche inolvidable con motivo de su 55° aniversario, que se celebrará este viernes 7 de noviembre, a partir de las 19:30 horas, con una gran fiesta popular cargada de música, alegría y participación comunitaria.

El festejo contará con shows en vivo de destacados artistas, entre ellos Hernán Matei y su grupo Chaparral, Los Santiagueños de Oro, La Banda Potencia, Adrián Pachilla y el reconocido folclorista santiagueño Claudio Acosta, quienes pondrán ritmo y emoción a una jornada especial para todos los vecinos y visitantes.

Además, la celebración incluirá un desfile cívico, con la participación de autoridades nacionales, provinciales y locales, así como academias de danzas y distintas instituciones de la comunidad, en un homenaje al crecimiento y la identidad de Colonia El Simbolar.

El comisionado municipal Ángel Iñiguez invitó a toda la comunidad a ser parte de este nuevo aniversario, destacando que “es una oportunidad para celebrar la historia de nuestro pueblo, reencontrarnos y proyectar juntos el futuro”.

La fiesta es organizada por la Comisión Municipal de Colonia El Simbolar (CES) y el Centro Educativo Simbolar, y promete ser una verdadera muestra de orgullo y unión para toda la región.