Violento ataque en el barrio 8 de Abril: un joven fue apuñalado durante una pelea

20:04

Un joven de 33 años resultó herido con un arma blanca durante una pelea registrada en la tarde de este jueves en el barrio 8 de Abril. La víctima, identificada como Javier Esperguín, tuvo que ser trasladada al Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo”, donde fue asistida de urgencia.

El hecho ocurrió cerca de las 17 horas, en la intersección de calle Dalmasio Palacio y Francisca Yaques, cuando Esperguín se encontraba junto a un grupo de amigos en la vía pública. Según su propio testimonio, en ese momento se encontraban consumiendo sustancias tóxicas cuando apareció su agresor, conocido como “Manu”, quien llegó al lugar a bordo de una motocicleta acompañado por otro joven.

De acuerdo con el relato de la víctima, el atacante comenzó a insultarlo por viejas diferencias personales, lo que derivó en una pelea a golpes de puño. En medio del enfrentamiento, “Manu” habría sacado una navaja con la que le provocó dos heridas punzocortantes, una en la zona del omóplato y otra en la cintura izquierda, para luego darse a la fuga en el mismo rodado.

Tras el ataque, vecinos alertaron a las autoridades y Esperguín fue trasladado al hospital, donde los médicos le realizaron cinco puntos de sutura. Afortunadamente, las lesiones no revistieron gravedad.

La Policía inició las actuaciones correspondientes y trabaja para dar con el paradero del agresor, quien ya estaría identificado.