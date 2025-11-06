Detuvieron a 6 personas, entre ellos 4 peruanos con documentos falsos en céntrico hotel

La actitud de los supuestos pasajeros llamaron la atención del jefe de seguridad del establecimiento. Fuerzas de seguridad actuaron de manera inmediata.

Hoy 21:19

Efectivos policiales de Inteligencia Criminal e Investigaciones, lograron la detención de seis personas, entre ellos cuatro peruanos y dos argentinos. Uno de ellos con pedido de detención vigentes por estafa.

El trabajo de investigación dio inicio luego de que los efectivos policiales tomaran conocimiento de que, personas de nacionalidad peruana y Argentina se habían alojado en un hotel céntrico de esta ciudad utilizando documentos de identidad apócrifos.

Esto motivó el despliegue de un dispositivo de vigilancia con intervención a la Justicia Federal de turno. Tras averiguaciones se pudo establecer que estas personas, integraban una organización delictiva dedicada a las estafas a entidades crediticias y bancarias, siendo su modus operandis la realización de préstamos de dinero en efectivo valiéndose de documentos adulterados. Actividad que venían desarrollando en ciudades del interior del país.

Detenciones de los integrantes de la banda

Tras un arduo trabajo de vigilancia, los investigadores llevaron a cabo en la vía pública las primeras de las detenciones, una mujer de nacionalidad argentina de apellido Ruiz de 22 años y dos peruanos de apellidos Flores Rodríguez de 42 años y Pacheco Sánchez de 24 años. Estos últimos se registraron en el hotel con identidad falsa que luego fueron develadas por la policía a través del sistema SIFCOP, donde además se estableció que Flores Rodríguez registraba pedido vigente de detención por el delito de estafa.

Elementos secuestrados

La segunda de las detenciones se llevó a cabo pasado el mediodía donde personal policial intercepto en la vía publica a Cordero de 34 años, oriundo de la Provincia de Buenos Aires. Rubio, 34 años y Villegas, ambos de nacionalidad peruana quienes se encontraban con su hija de un año de edad.

En forma paralela, personal de inteligencia criminal profundizando la investigación, recurrió al sistema de reconocimiento facial de cámaras instaladas en la terminal de ómnibus lugar donde se pudo constatar del ingreso de la banda a nuestra provincia

Disposición del fiscal y secuestro

Secuestro de elementos

Tras el procedimiento realizados los investigadores consultaron al Juez Federal de turno quien ordeno las detenciones y el allanamiento en las habitaciones donde estaban alojados estas personas.

Como resultado de la medida judicial los efectivos llevaron a cabo el secuestró de los siguientes elementos:

19 teléfonos celulares

chips de teléfonos prepagos

22 tarjetas de crédito de diferentes bancos y titularidad

dinero en efectivos discriminados en pesos argentinos con la suma de $613.490, moneda extranjera u$d 500 y 150 soles

12 documentos de identidad apócrifos

otros objetos como reloj, billeteras y tickets bancarios.

Las investigaciones continuarán bajo directivas de la justicia interviniente, ya que los detenidos forman parte de una banda dedicada a cometer estafas a personas y entidades bancarias mediante llamados telefónicos, engaños y la utilización de identidades falsas.