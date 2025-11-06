Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 NOV 2025 | 19º
X
Somos Deporte

Con el objetivo de asegurar su clasificación, San Lorenzo se mide ante Rosario Central en Arroyito

Desde las 21, el Ciclón visita a un Canalla ya clasificado, con la necesidad de ganar para meterse en los playoffs del campeonato.

Hoy 21:14

Se viene un partido decisivo en el Gigante de Arroyito. Este viernes, desde las 21:00, Rosario Central recibirá a San Lorenzo por la 15ª fecha del Torneo Clausura 2025, en un choque que puede definir mucho en ambos frentes: los rosarinos buscan quedarse con el primer lugar del grupo, y los de Boedo quieren meterse entre los ocho mejores.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Canalla llega en un momento inmejorable. El fin de semana pasado venció 3-1 a Instituto y se aseguró el primer puesto en la tabla anual con 65 puntos, lo que le valió el pasaje a la Copa Libertadores 2026. Además, con 30 unidades, lidera la Zona B del Clausura y depende de sí mismo para cerrar la fase como puntero. De la mano de Ariel Holan y con Ángel Di María como figura, Central es el único invicto del torneo con ocho triunfos y seis empates.

Del otro lado, San Lorenzo también llega en alza, ganó sus últimos dos partidos —2-1 ante Atlético Tucumán y 1-0 frente a Deportivo Riestra—, resultados que lo catapultaron al quinto puesto de la Zona B con 22 unidades. El Ciclón sabe que una victoria en Rosario lo clasificará automáticamente a los octavos de final y, además, lo acercará a la Copa Sudamericana 2026, donde ya se ubica sexto en la tabla anual.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Rosario Central Club Atlético San Lorenzo de Almagro

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Javier Milei confirmó que Patricia Bullrich será la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado
  2. 2. Las impactantes imágenes del choque en la Ruta 9 en donde dos jóvenes murieron en el acto
  3. 3. Presentaron en la Legislatura provincial el documental sobre Mama Antula "Una santa viene marchando II"
  4. 4. Charlotte Caniggia reveló los desafíos de ser botinera: “Nada es lo que parece”
  5. 5. Israel y Estados Unidos lograron que Kazajistán se sumara a los Acuerdos de Abraham
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT