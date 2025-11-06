Con el objetivo de asegurar su clasificación, San Lorenzo se mide ante Rosario Central en Arroyito

Desde las 21, el Ciclón visita a un Canalla ya clasificado, con la necesidad de ganar para meterse en los playoffs del campeonato.

Hoy 21:14

Se viene un partido decisivo en el Gigante de Arroyito. Este viernes, desde las 21:00, Rosario Central recibirá a San Lorenzo por la 15ª fecha del Torneo Clausura 2025, en un choque que puede definir mucho en ambos frentes: los rosarinos buscan quedarse con el primer lugar del grupo, y los de Boedo quieren meterse entre los ocho mejores.

El Canalla llega en un momento inmejorable. El fin de semana pasado venció 3-1 a Instituto y se aseguró el primer puesto en la tabla anual con 65 puntos, lo que le valió el pasaje a la Copa Libertadores 2026. Además, con 30 unidades, lidera la Zona B del Clausura y depende de sí mismo para cerrar la fase como puntero. De la mano de Ariel Holan y con Ángel Di María como figura, Central es el único invicto del torneo con ocho triunfos y seis empates.

Del otro lado, San Lorenzo también llega en alza, ganó sus últimos dos partidos —2-1 ante Atlético Tucumán y 1-0 frente a Deportivo Riestra—, resultados que lo catapultaron al quinto puesto de la Zona B con 22 unidades. El Ciclón sabe que una victoria en Rosario lo clasificará automáticamente a los octavos de final y, además, lo acercará a la Copa Sudamericana 2026, donde ya se ubica sexto en la tabla anual.