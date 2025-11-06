Ingresar
En vivo: con el objetivo de asegurar su clasificación, San Lorenzo se mide ante Rosario Central en Arroyito

Desde las 21, el Ciclón visita a un Canalla ya clasificado, con la necesidad de ganar para meterse en los playoffs del campeonato.

Hoy 21:59

Se viene un partido decisivo en el Gigante de Arroyito. Este viernes, desde las 21:00, Rosario Central recibirá a San Lorenzo por la 15ª fecha del Torneo Clausura 2025, en un choque que puede definir mucho en ambos frentes: los rosarinos buscan quedarse con el primer lugar del grupo, y los de Boedo quieren meterse entre los ocho mejores.

