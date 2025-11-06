Sancionan administrativamente a un efectivo policial por uso indebido del celular durante el servicio

Desde la Institución se consideró que esta conducta constituye una falta al servicio, reflejando la falta de profesionalismo y responsabilidad en el ejercicio de la función.

Hoy 21:20

La Jefatura Central de Policía dispuso una sanción administrativa contra un efectivo policial, luego de comprobar la falta, tras la viralización en redes sociales de imágenes de una conducta inapropiada.

La medida fue adoptada luego de que circulara una imagen en la que se observa al efectivo utilizando su teléfono celular de manera indebida, mientras cumplía funciones de prevención en la zona céntrica de la ciudad Capital.

Por disposición de las máximas autoridades, el funcionario fue puesto a disposición de la Dirección General de Recursos Humanos.

Por último, la Jefatura Central de Policía remarcó que no se permitirá bajo ningún concepto este tipo de conductas inapropiadas dentro de la Fuerza. Considerando que está terminantemente prohibido el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos no provistos institucionalmente para el cumplimiento del servicio.

Aclarando que, este tipo de hechos, constituye un incumplimiento a los deberes de la función policial y que deriva en la aplicación de sanciones disciplinarias por faltas cometidas durante el servicio.