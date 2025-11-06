En vivo: Franco Colapinto vuelve a la acción con la práctica del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

El piloto argentino afronta un nuevo desafío en el histórico circuito paulista con formato Sprint y mucha expectativa por la actuación del joven de Pilar.

Hoy 12:59

La Fórmula 1 aterriza en San Pablo para disputar el Gran Premio de Brasil, una de las citas más emblemáticas del calendario. Allí estará Franco Colapinto, que viene de finalizar 16° en México, y buscará seguir ganando experiencia en su primera temporada completa dentro de la máxima categoría.

El circuito de Interlagos será escenario de un fin de semana intenso, ya que el formato Sprint reducirá el margen de trabajo: solo habrá una práctica libre y dos clasificaciones. De esta manera, el piloto argentino enfrentará un cronograma ajustado con actividad desde el viernes 7 de noviembre, mientras que la carrera principal se correrá el domingo 9.

Agenda de Colapinto en el GP de Brasil

Viernes 7 de noviembre

• Práctica libre: 11:30 (hora de Argentina y Brasil)

• Clasificación Sprint: 15:30

• Carrera Sprint: 11:00

• Clasificación para el GP: 15:00

• Carrera principal: 14:00 (71 vueltas)

La Sprint Race cubrirá 100 kilómetros, cerca de un tercio de la distancia total, y repartirá puntos a los ocho primeros (de 8 a 1). Colapinto intentará aprovechar cada sesión para acercarse a la zona de puntos y mantener su progreso dentro de la parrilla.