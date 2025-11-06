En vivo: Franco Colapinto vuelve a la acción con la práctica del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

El piloto argentino afronta un nuevo desafío en el histórico circuito paulista con formato Sprint y mucha expectativa por la actuación del joven de Pilar.
La Fórmula 1 aterriza en San Pablo para disputar el Gran Premio de Brasil, una de las citas más emblemáticas del calendario. Allí estará Franco Colapinto, que viene de finalizar 16° en México, y buscará seguir ganando experiencia en su primera temporada completa dentro de la máxima categoría.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
► HACÉ CLICK AQUÍ Y SEGUÍ LA PRÁCTICA EN VIVO
El circuito de Interlagos será escenario de un fin de semana intenso, ya que el formato Sprint reducirá el margen de trabajo: solo habrá una práctica libre y dos clasificaciones. De esta manera, el piloto argentino enfrentará un cronograma ajustado con actividad desde el viernes 7 de noviembre, mientras que la carrera principal se correrá el domingo 9.
La Sprint Race cubrirá 100 kilómetros, cerca de un tercio de la distancia total, y repartirá puntos a los ocho primeros (de 8 a 1). Colapinto intentará aprovechar cada sesión para acercarse a la zona de puntos y mantener su progreso dentro de la parrilla.