Con dos encuentros, arranca la cuarta fecha del TRFA 2025/2026 para los equipos santiagueños

La actividad comienza esta tarde con un par de encuentros en tanto que se extenderá hasta el domingo 9 de noviembre. El grueso de la acción será el sábado.

Hoy 21:12

El Torneo Regional Federal Amateur 2025 vuelve a la acción este viernes con actividad en distintas canchas del interior y de la capital, con duelos que prometen emociones fuertes.

Torneo Regional Federal Amateur – Cuarta Fecha

Viernes 7 de noviembre

A las 16.00:

Club Comercio Central Unidos (Santiago del Estero) vs. CA Gramilla (Gramilla).

Estadio: Raúl Adolfo Seijas. Árbitro: Marcos Ledesma (Loreto).

A las 17.00:

CA Vélez Sarsfield (San Ramón) vs. CA Atoj Pozo (Atoj Pozo).

Estadio: Juan Carlos Paz. Árbitro: Fernando Quiroga (Frías).

Sábado 8 de noviembre

A las 16.15:

CA Argentinos (Termas) vs. CSyD Río Dulce (Termas).

Estadio: CSyD Herrera El Alto. Árbitro: Fernando Ortíz (Santiago del Estero).

A las 17.30:

FIDA (El Arenal) vs. CA Unión Santiago (Santiago del Estero).

Estadio: Predio FIDA (El Arenal). Árbitro: Mariano Moreno (Frías).

A las 17.30:

CA Salamanca (Monte Quemado) vs. Club Defensores (Monte Quemado).

Estadio: Club Juventud Unida El Triángulo (Monte Quemado). Árbitro: Alex Zerda (Santiago del Estero).

A las 17.30:

CA Dos Leones (Frías) vs. CA Central Córdoba (Frías).

Estadio: Dos Leones (Frías). Árbitro: Fabián Cáceres (Santiago del Estero).

A las 21.00:

CA Talleres (Quimilí) vs. CS Comercio (Campo Gallo).

Estadio: Ciudad de Quimilí. Árbitro: Franco Rodríguez (Santiago del Estero).

Domingo 9 de noviembre

A las 17.00:

CA Agua y Energía (La Banda) vs. CA Central Argentino (La Banda).

Estadio: Artemio Iñíguez. Árbitro: Emilio Maguna (Santiago del Estero).

A las 17:30:

Talleres de Nueva Esperanza vs. Los Verdes de El Mojón

Arbitro: Brian Morales

A las 20.00:

AC La Ensenada Club (Quimilí) vs. CA Icaño (Icaño).

Estadio: Ciudad de Quimilí. Árbitro: Francisco Maguna Nájar (Santiago del Estero).