Quimsa inicia una gira clave por Córdoba para consolidar su gran momento

Las Fusionadas visitan este viernes a Instituto desde las 21:30, buscando extender su racha ganadora y afirmarse rumbo a los playoffs de la Liga Femenina.

Hoy 21:14

La Asociación Atlética Quimsa afrontará una gira clave por Córdoba, donde medirá fuerzas con Instituto e Hindú, en una etapa decisiva de la Liga Femenina de Básquet. Las dirigidas por Germán Brao llegan con un registro de cuatro triunfos y cinco derrotas, pero en pleno repunte tras tres victorias consecutivas que las reubicaron en la pelea por los puestos de clasificación.

Este viernes desde las 21:30, Quimsa visitará a Instituto, líder de la Conferencia Norte con nueve triunfos y solo dos caídas. En el conjunto cordobés sobresalen Julieta Sienra (12.5 puntos por partido) y Gisel Botta, quien promedia 9.8 unidades y 9.7 rebotes, siendo una de las figuras más completas del torneo.

Por el lado de las santiagueñas, Lorena Campos se mantiene como la máxima anotadora del equipo con 15 puntos por encuentro, bien acompañada por Rocío Iturre y la juvenil Josefina Peralta, que continúa sumando minutos de calidad.

La gira continuará el sábado desde las 20:30, cuando las Fusionadas se enfrenten a Hindú, equipo que ostenta un sólido récord de 8-3. Luego de estos compromisos, Quimsa volverá a casa el lunes, donde recibirá en el Estadio Ciudad a Náutico de Rosario, en lo que será una nueva oportunidad para seguir creciendo en rendimiento y confianza.

TEMAS Asociación Atlética Quimsa Liga Femenina de Básquet

