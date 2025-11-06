Olímpico busca la recuperación ante Unión en el Vicente Rosales

El Negro recibe este viernes desde las 22 a los santafesinos, con la misión de cortar la racha negativa y volver al triunfo ante su gente. Franco Vieta reaparece en el equipo.

Hoy 21:17

El Club Ciclista Olímpico de La Banda buscará volver a la senda del triunfo este viernes 7 desde las 22, cuando reciba a Unión de Santa Fe en el estadio Vicente Rosales, por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. El encuentro será transmitido por Basquetpass y contará con el arbitraje de Juan Fernández, Julio Dinamarca e Iván Huck.

El conjunto dirigido por Martín Villagrán llega tras caer 73-79 frente a Independiente de Oliva, y necesita reencontrarse con su mejor versión para escalar en la tabla, donde marcha 16.º con dos triunfos y siete derrotas (28,5%).

Por su parte, el elenco santafesino, que viene de ser goleado 100-77 por Boca, ocupa el 12.º puesto con cuatro victorias y seis caídas (42,8%).

La buena noticia para el Negro es el regreso de Franco Vieta, pieza clave en el perímetro, que vuelve a estar disponible luego de superar molestias físicas. En la previa, Villagrán expresó:

“Es importante volver a ganar en casa después de tres derrotas seguidas. Para lograrlo debemos cortar la circulación del balón ante un equipo que juega al ritmo de Franco Balbi, el mejor asistidor de la liga. Además, necesitamos concentrarnos en nuestro juego, reducir las pérdidas y cerrar mejor los finales”.

Con el apoyo de su gente, Olímpico intentará hacerse fuerte nuevamente en el Rosales y cambiar la racha para recuperar terreno en la competencia.

