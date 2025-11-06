En vivo: Olímpico busca la recuperación ante Unión en el Vicente Rosales

El Negro recibe este viernes desde las 22 a los santafesinos, con la misión de cortar la racha negativa y volver al triunfo ante su gente. Franco Vieta reaparece en el equipo.
El Club Ciclista Olímpico de La Banda buscará volver a la senda del triunfo este viernes 7 desde las 22, cuando reciba a Unión de Santa Fe en el estadio Vicente Rosales, por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. El encuentro será transmitido por Basquetpass y contará con el arbitraje de Juan Fernández, Julio Dinamarca e Iván Huck.
