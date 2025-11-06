Ingresar
Policiales

Terrible tragedia en la Ruta 9: dos jóvenes fallecieron en un violento choque entre una moto y una camioneta

El accidente ocurrió en la noche de este jueves y dejó como saldo dos víctimas fatales, luego de que una motocicleta impactara de frente contra una camioneta. Las autoridades trabajan para aclarar las causas del siniestro.

Hoy 22:50

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la noche de este jueves terminó de manera trágica, cuando dos jóvenes que se desplazaban en motocicleta murieron en el acto tras un violento choque con una camioneta frente al Club Banco Provincia, sobre la Ruta 9.

Según las primeras informaciones, los dos chicos venían de jugar al fútbol y, por motivos que se intentan establecer, impactaron de frente contra una camioneta que circulaba en sentido contrario. La violencia del choque fue tal que ambos perdieron la vida en el lugar, sin posibilidad de recibir asistencia.

En el sitio trabajan las autoridades policiales y peritos de Criminalística, quienes buscan determinar las circunstancias exactas del siniestro. En tanto, familiares, amigos y compañeros de las víctimas se encuentran consternados por la tragedia que enluta a la comunidad.

Ampliaremos...

