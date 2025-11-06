Las impactantes imágenes del choque en la Ruta 9 en donde dos jóvenes murieron en el acto

Las fotos tomadas tras el violento siniestro muestran la magnitud del impacto entre una motocicleta y una camioneta EcoSport, donde dos jóvenes de 19 y 31 años, aún sin identificar, perdieron la vida.

Hoy 23:44

Las impactantes fotografías registradas en la noche de este jueves frente al Club Banco Provincia revelan la crudeza del grave accidente de tránsito que dejó como saldo la muerte de dos jóvenes, de 19 y 31 años, quienes aún no fueron identificados.

En las imágenes puede observarse la motocicleta completamente destruida sobre la calzada y, a pocos metros, la camioneta Ford EcoSport involucrada en el choque frontal. La posición de los vehículos y el estado en que quedaron reflejan la violencia del impacto, que fue tan severo que ambos ocupantes de la moto fallecieron en el lugar, sin posibilidad de asistencia.

Según los primeros datos, los jóvenes venían de jugar al fútbol cuando, por razones que se investigan, colisionaron de frente con la camioneta que circulaba en sentido contrario. La escena generó estupor entre los vecinos y automovilistas que transitaban por la zona.

En el sitio del siniestro trabaja personal de la Comisaría 61, junto a peritos de Criminalística.