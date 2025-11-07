Ingresar
El tiempo para este viernes 7 de noviembre en Santiago del Estero: gris, fresco y lluvioso

Se anuncia una jornada con cielo cubierto, vientos y una máxima de 28ºC. ¿Cómo estará el tiempo durante el fin de semana?

Hoy 07:09
Santiago Catedral lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes en Santiago del Estero una mañana con cielo cubierto, lluvias aisladas y vientos con ráfagas del sector sur.

Hacia la tarde se anuncia cielo parcialmente nublado, ráfagas de viento del sector sur y una temperatura máxima que alcanzaría los 28ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el sábado se presentaría templado y agradable, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados de direcciones variables que llevarían la temperatura máxima a 26ºC. Para el domingo, en tanto, se anuncia una jornada con cielo parcialmente nublado, vientos leves del noreste y una máxima de 30ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

