El tiempo para este viernes 7 de noviembre en Santiago del Estero: gris, fresco y lluvioso

Se anuncia una jornada con cielo cubierto, vientos y una máxima de 28ºC. ¿Cómo estará el tiempo durante el fin de semana?
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes en Santiago del Estero una mañana con cielo cubierto, lluvias aisladas y vientos con ráfagas del sector sur.
Hacia la tarde se anuncia cielo parcialmente nublado, ráfagas de viento del sector sur y una temperatura máxima que alcanzaría los 28ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido señala que el sábado se presentaría templado y agradable, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados de direcciones variables que llevarían la temperatura máxima a 26ºC. Para el domingo, en tanto, se anuncia una jornada con cielo parcialmente nublado, vientos leves del noreste y una máxima de 30ºC.
