Hayley Atwell liderará la acción en la nueva película "Empire City" junto a Gerard Butler

La actriz británica asume un nuevo rol protagónico en el thriller de acción Empire City, donde interpreta a una policía que enfrenta una crisis de rehenes junto a su esposo, interpretado por Gerard Butler.

La actriz británica Hayley Atwell, reconocida por su papel como Peggy Carter en el universo de Marvel y por su reciente participación en Misión: Imposible - Sentencia final, se prepara para protagonizar la película de acción 'Empire City', donde compartirá pantalla con Gerard Butler.

En esta producción, Atwell interpretará a Dani, una oficial del Departamento de Policía de Nueva York que se ve envuelta en una peligrosa crisis de rehenes en el emblemático edificio Clybourn. Su personaje deberá unir fuerzas con su esposo Rhett (Butler), un experimentado bombero, para enfrentarse a una serie de desafíos mientras intentan rescatar a los cautivos.

El film será dirigido por Michael Matthews (De amor y monstruos) y cuenta con un guion de Brian Tucker y S. Craig Zahler. La actriz, conocida por combinar fuerza y carisma en sus interpretaciones, suma así un nuevo papel de acción que promete destacar su versatilidad y presencia en pantalla.

'Empire City' comenzará su rodaje este mes y contará con la producción de G-BASE, la compañía de Butler, junto a MadRiver Pictures y Leonine Studios. Aunque aún no tiene distribuidora confirmada, se espera que las ventas internacionales se concreten durante el American Film Market (AFM) de la próxima semana.