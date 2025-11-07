Sarah Paulson en conversaciones para protagonizar la cuarta temporada de "Monstruo"

Después de tres temporadas centradas en tres de los criminales masculinos más reconocidos de la historia de Estados Unidos, Ryan Murphy nos trae una trama de mujeres.
El universo True Crime continúa expandiéndose de la mano de Ryan Murphy, creador de la serie Monstruo, que se prepara para su cuarta temporada. Tras centrarse en figuras como Jeffrey Dahmer y Ed Gein, la producción incorporará a Lizzie Borden —acusada del asesinato de su padre y su madrastra en 1892— como eje narrativo, mientras se planifican nuevas historias sobre criminales reconocidos.
De acuerdo con información publicada por Variety, la actriz estadounidense Sarah Paulson mantiene conversaciones avanzadas con Murphy para interpretar a Aileen Wuornos, una de las asesinas seriales más conocidas en la historia reciente de Estados Unidos. Wuornos fue condenada por el asesinato de siete hombres y ejecutada en 2002.
El personaje ha sido representado en diversas producciones audiovisuales. La versión más destacada fue la de Charlize Theron, quien obtuvo el Oscar a Mejor Actriz en 2004 por su interpretación en Monster. También han encarnado a Wuornos actrices como Peyton List, Jean Smart y Lily Rabe, esta última en American Horror Story, otro proyecto de Murphy.
En caso de concretarse el acuerdo, este sería un nuevo trabajo conjunto entre Paulson y Murphy, quienes han colaborado en múltiples oportunidades. La actriz ha participado en todas las temporadas de American Horror Story —recibiendo cinco nominaciones al Emmy—, además de las series Ratched y Feud. Su más reciente colaboración con el creador fue Todas las de la ley, emitida por Disney+.
Reconocida también por su labor en cine y teatro, Paulson ha integrado el elenco de producciones como 12 años de esclavitud, Ocean’s 8 y Glass (Cristal).
Mientras tanto, la cuarta temporada de Monstruo ya comenzó su producción en Los Ángeles. Ella Beatty interpretará a Lizzie Borden, acompañada por Charlie Hunnam, Rebecca Hall, Billie Lourd, Jessica Barden y Vicky Krieps. La historia explorará el impacto cultural del crimen de Borden y su relación con otras mujeres criminales, una línea temática que podría conectarse con la posible aparición de Wuornos en el universo creado por Murphy y Ian Brennan.