Jessica Chastain encabezará el thriller criminal “My Darling California”

La ganadora del Oscar encabezará el elenco de la nueva película de Elijah Bynum, una historia coral ambientada en Los Ángeles que explora cómo un crimen une los destinos de seis personajes en busca de una vida mejor.

Hoy 07:54

La actriz estadounidense Jessica Chastain, ganadora del premio Oscar por The Eyes of Tammy Faye, encabezará el elenco de la nueva película My Darling California, un thriller criminal con elementos de comedia negra escrito y dirigido por Elijah Bynum, realizador de Magazine Dreams y Hot Summer Nights.

El filme contará también con las actuaciones de Josh Brolin, Chris Pine, Mikey Madison, Don Cheadle y Charles Melton, conformando uno de los repartos más destacados del próximo American Film Market (AFM), donde el proyecto será presentado a posibles distribuidores internacionales.

Ambientada en Los Ángeles, la historia explorará cómo un solo crimen conecta las vidas de distintos personajes: un presentador de televisión, su esposa, una estrella de la música country, dos delincuentes menores y un exconvicto, todos ellos impulsados por el deseo de alcanzar una vida mejor.

La producción estará a cargo de David Hinojosa para la compañía 2AM, con Anton como coproductor y responsable de la financiación y las ventas internacionales. El rodaje está previsto para comenzar en 2026.

Jessica Chastain

El equipo técnico de My Darling California incluye a Chayse Irvin (BlacKkKlansman) como director de fotografía, Leslie Jones (The Master) como editora, Judy Becker (The Brutalist) como diseñadora de producción y Erin Benach (Drive) a cargo del vestuario.

Con este proyecto, Jessica Chastain regresa al género del thriller, liderando una propuesta que combina intriga, humor oscuro y una mirada coral sobre la búsqueda de redención en el corazón de California.