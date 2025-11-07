Se revela el primer tráiler de Michael, la película sobre la vida de Michael Jackson

Dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, la película retratará la vida y carrera del “Rey del Pop”, desde sus comienzos con los Jackson Five hasta su consagración como uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

Hoy 08:06

Lionsgate y Universal Pictures presentaron el primer tráiler y el póster oficial de Michael, la película biográfica que abordará la vida y el legado de Michael Jackson, considerado uno de los artistas más influyentes de la historia de la música.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El filme narra el recorrido del intérprete desde sus inicios como líder de los Jackson Five hasta su consolidación como una de las figuras más reconocidas del entretenimiento mundial. Además de repasar su trayectoria artística, la producción explorará aspectos de su vida personal y algunas de las actuaciones más recordadas de su carrera en solitario.

Jaafar Jackson, sobrino del cantante, interpreta a Michael Jackson en su debut cinematográfico. El elenco principal incluye a Nia Long, Laura Harrier, Juliano Krue Valdi, Miles Teller y Colman Domingo. La dirección está a cargo de Antoine Fuqua, con guion de John Logan.

Producida por Graham King, John Branca y John McClain, Michael tiene previsto su estreno mundial el 24 de abril de 2026. En Estados Unidos será distribuida por Lionsgate, mientras que Universal Pictures se encargará de su lanzamiento internacional.