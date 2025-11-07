"EL CEO de JP Morgan dijo que hay empresas de primerísima línea dispuestas a invertir en Argentina"

Así lo indicó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este viernes en Radio Panorama, a propósito de las palabras de Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan Chase, en el America Business Forum, realizado en Miami.

Osvaldo Granados se refirió en su columna de este viernes para Radio Panorama a las declaraciones de Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan Chase, durante el America Business Forum, celebrado en Miami.

Granados analizó además el viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos, donde participó del foro y continuará con una agenda de trabajo en Nueva York. “En Miami se habló de política, pero en Nueva York se va a hablar de economía”, señaló. En ese marco, destacó la participación de José Luis Manzano, quien “lleva a todos los empresarios y demostró tener una cintura muy importante en materia económica y financiera”.

Asimismo, mencionó un artículo del Financial Times, que indicó que el Gobierno “mantendrá las bandas hasta el final del mandato, corrigiendo hacia arriba”, lo que —según Granados— “responde a muchos que presionan para liberar el tipo de cambio”.

En cuanto a las declaraciones de Jamie Dimon, el economista subrayó que el CEO de JP Morgan “dijo que no cree que necesitemos el préstamo de 20 mil millones de dólares porque hay muchas empresas de primerísima línea dispuestas a invertir en Argentina”. Para Granados, este panorama refleja que “nos están invitando a entrar en la etapa de desarrollo”.

Por otra parte, el analista comentó que Diego Santilli convocó a los gobernadores de Chubut y Catamarca con el objetivo de “reunir votos para impulsar la reforma laboral”, y anticipó que “habrá renovación en la CGT con dirigentes nuevos”, lo que “da pie a los cambios que se tienen que hacer”.

Finalmente, señaló que el diputado Fernando Iglesias culminó su mandato y podría ser designado embajador ante la Unión Europea.