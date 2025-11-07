Blake Lively reclama 161 millones de dólares en daños por una "campaña difamatoria"

La actriz sostiene que fue víctima de una campaña de desprestigio como represalia por denunciar acoso sexual durante el rodaje de It Ends With Us, y asegura haber perdido más de 160 millones de dólares en ingresos y contratos comerciales.

Hoy 08:29

Blake Lively afirma haber sufrido daños por un total de 161 millones de dólares debido a la campaña de desprestigio lanzada en su contra durante el estreno de la película It Ends With Us.

Según sus abogados, la actriz habría perdido al menos 56,2 millones de dólares en ingresos pasados y futuros relacionados con su trabajo como actriz, productora, conferencista y en contratos publicitarios. Además, aseguran que su marca de cosméticos, Blake Brown, perdió 49 millones, y su empresa de bebidas, Betty Buzz/Betty Booze, 22 millones más a raíz del daño a su imagen pública.

Lively tiene previsto ir a juicio en marzo próximo en el marco de su demanda contra su coprotagonista y director Justin Baldoni, el productor Jamey Heath, el ejecutivo de estudio Steve Sarowitz y sus respectivos publicistas. La intérprete alega que fue blanco de ataques en redes sociales como represalia por haber denunciado casos de acoso sexual en el set.

Sus abogados sostienen que la actriz sufrió al menos 34 millones de dólares en perjuicio reputacional, basándose en los 65 millones de menciones negativas que se generaron sobre ella en redes sociales.

La demanda, presentada originalmente el 31 de diciembre de 2024, solo indicaba que los daños superaban los 75.000 dólares. Sin embargo, en una actualización presentada a la defensa en julio —hecha pública este miércoles—, su equipo legal argumenta que los daños reales ascienden a por lo menos 161 millones, y que solicitarán una cifra tres veces mayor en concepto de daños punitivos.

El documento aclara que el monto aún es provisional y está sujeto a ser respaldado por peritajes y testimonios de expertos durante el juicio.

“Son cifras de lista de deseos”, comentó el abogado Gregory Doll, del bufete Doll Amir Eley de Los Ángeles. “Se busca establecer una cantidad lo suficientemente alta como para que la otra parte se preocupe y busque un acuerdo”.

Por su parte, el equipo de Baldoni había sostenido que él sufrió 400 millones de dólares en daños debido a las “acusaciones falsas y difamatorias” de Lively. No obstante, esa demanda fue desestimada en junio, luego de que un juez dictaminara que no podía demandarse por difamación en el marco de una denuncia legal.

La presentación de Lively también incluye una extensa lista de celebridades y ejecutivos de Hollywood que podrían tener información relevante para el caso, aunque se espera que pocos —si es que alguno— testifiquen. Entre los nombres mencionados figuran Taylor Swift, Emily Blunt, Scooter Braun, Hugh Jackman, Gigi Hadid, Ari Emanuel, el presidente de Sony Pictures Tony Vinciquerra y el jefe de cine de Sony Tom Rothman.

La posible participación de Taylor Swift ha sido uno de los puntos más discutidos, ya que el equipo de Baldoni intentó, sin éxito, conseguir su declaración en el proceso.