A un paso de la confirmación: el enigmático posteo de Alpine sobre la renovación de Franco Colapinto

La expectativa por el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 crece con el correr de las horas. A solo un día del inicio del Gran Premio de Brasil, la escudería Alpine encendió las redes con una enigmática publicación que los fanáticos interpretaron como una señal de que el piloto argentino será confirmado oficialmente para continuar en el equipo en 2026.

El misterioso mensaje de Alpine

“¿Ya hiciste los cálculos?”, publicó la cuenta oficial de Alpine junto a una imagen con los números 7, 11 y 25. La suma da 43, el número que identifica a Colapinto en el campeonato, y los hinchas no tardaron en conectar las pistas: 7 de noviembre de 2025 podría ser la fecha elegida para anunciar la renovación del argentino.

A ese guiño se sumó otro detalle: el posteo fue realizado exactamente a las 20:26, otra referencia que los fanáticos interpretaron como un mensaje cifrado sobre la temporada 2026.

Marcos Galperín también se sumó a la movida

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, también alimentó las especulaciones. Citó en X (ex Twitter) una publicación de Sean Summers, director de Marketing de la compañía y uno de los principales patrocinadores de Colapinto, acompañándola con tres emojis de flechas hacia abajo.

La publicación original, realizada este jueves, decía: “Llega mañana”, junto a la imagen de una lapicera amarilla a la venta en la plataforma. Lo curioso es que la búsqueda del producto está en portugués, justo en la previa del Gran Premio de Brasil, lo que terminó de encender las redes con teorías sobre un anuncio inminente.

El Gran Premio de Brasil 2025: horarios confirmados

