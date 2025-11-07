Desbaratan dos puntos de venta de drogas y detienen a dos mujeres

Los procedimientos se realizaron en el barrio Santa Rosa de Lima.

Hoy 08:56

En la tarde de este jueves, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas llevó a cabo dos allanamientos simultáneos en el barrio Santa Rosa de Lima, de la ciudad Capital, por una infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes.

Los procedimientos, realizados bajo las directivas de la Fiscalía de Narcomenudeo, se concretaron en dos viviendas.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron ocho envoltorios de cocaína con un peso total superior a 30 gramos, además de recortes de nylon, tres teléfonos celulares y $283.500 en efectivo.

Como resultado de la intervención, fueron detenidas dos mujeres de 22 y 26 años, ambas residentes del mencionado barrio, quienes serían las encargadas de la comercialización de estupefacientes en la zona.