Detienen a tres sujetos acusados de matar a un perro con un destornillador

Los detenidos fueron señalados como responsables de causar daños en una vivienda y de dar muerte a un perro durante un intento de robo en el barrio Juan Díaz de Solís Viejo.

Hoy 09:00

Personal policial de la Comisaría Comunitaria N° 11, perteneciente al Departamento de Seguridad Ciudadana N° 03, llevó a cabo un operativo en el barrio Juan Díaz de Solís Viejo que resultó en la detención de tres jóvenes involucrados en un caso de hurto calificado y violación a la Ley 14.346 sobre maltrato y crueldad animal.

La investigación se inició a principios de noviembre, tras conocerse un hecho delictivo en el que varios individuos causaron daños en una vivienda, rompiendo una ventana con piedras.

En el mismo incidente, uno de los agresores mató a un perro de raza pitbull utilizando un destornillador. Según las pesquisas, los jóvenes habían sido vistos sobre el techo de la vivienda, aparentemente con fines delictivos.

Gracias a las labores investigativas y a un oficio judicial emitido por la fiscalía interviniente, se logró la detención de los tres sospechosos.

Los aprehendidos fueron trasladados a la sede policial, donde quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal para continuar con las actuaciones correspondientes.