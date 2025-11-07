Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 NOV 2025 | 21º
X
Policiales

Detienen a tres sujetos acusados de matar a un perro con un destornillador

Los detenidos fueron señalados como responsables de causar daños en una vivienda y de dar muerte a un perro durante un intento de robo en el barrio Juan Díaz de Solís Viejo.

Hoy 09:00
Tres detenidos

Personal policial de la Comisaría Comunitaria N° 11, perteneciente al Departamento de Seguridad Ciudadana N° 03, llevó a cabo un operativo en el barrio Juan Díaz de Solís Viejo que resultó en la detención de tres jóvenes involucrados en un caso de hurto calificado y violación a la Ley 14.346 sobre maltrato y crueldad animal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La investigación se inició a principios de noviembre, tras conocerse un hecho delictivo en el que varios individuos causaron daños en una vivienda, rompiendo una ventana con piedras.

En el mismo incidente, uno de los agresores mató a un perro de raza pitbull utilizando un destornillador. Según las pesquisas, los jóvenes habían sido vistos sobre el techo de la vivienda, aparentemente con fines delictivos.

Gracias a las labores investigativas y a un oficio judicial emitido por la fiscalía interviniente, se logró la detención de los tres sospechosos.

Los aprehendidos fueron trasladados a la sede policial, donde quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal para continuar con las actuaciones correspondientes.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Las impactantes imágenes del choque en la Ruta 9 en donde dos jóvenes murieron en el acto
  2. 2. Javier Milei confirmó que Patricia Bullrich será la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado
  3. 3. Presentaron en la Legislatura provincial el documental sobre Mama Antula "Una santa viene marchando II"
  4. 4. Charlotte Caniggia reveló los desafíos de ser botinera: “Nada es lo que parece”
  5. 5. Franco Colapinto vuelve a la acción con la práctica del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT