Cayó en La Banda un sospechoso con pedido de detención vigente por varios robos

La detención se concretó en la intersección de Romualdo Gauna y Pedro León Gallo. El sospechoso intentó huir al advertir la presencia policial.

Hoy 09:03

Efectivos de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 4, mientras realizaban recorridos preventivos en la intersección de las calles Romualdo Gauna y Pedro León Gallo, advirtieron la presencia de un individuo que, al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga.

De inmediato, los uniformados procedieron a interceptarlo y, al verificar sus datos en el sistema SIFCOP, constataron que registraba un pedido de detención vigente por una causa de hurto tramitada en la Comisaría Comunitaria N° 13.

Asimismo, las averiguaciones permitieron establecer que el mismo sujeto estaría vinculado a varios hechos delictivos contra la propiedad, denunciados en distintas dependencias policiales.

Por disposición de la fiscalía de turno, el individuo fue aprehendido y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia para determinar su grado de participación en los delitos que se le atribuyen.