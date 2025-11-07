La novedad táctica que planea Marcelo Gallardo para visitar a Boca en La Bombonera

El Muñeco tiene en mente el equipo que enfrentará el domingo al Xeneize en una nueva edición del Superclásico.

Hoy 10:00

Marcelo Gallardo transita las últimas horas de una semana intensa en River, marcada por la dura derrota ante Gimnasia de La Plata en el Monumental y el alivio que trajo la confirmación de su continuidad hasta diciembre de 2026. La noticia llegó en el momento justo, en la antesala del Superclásico en La Bombonera, donde el Muñeco buscará un triunfo que relance al equipo y devuelva la confianza perdida.

Montiel y Driussi, entre algodones pero con optimismo

El principal foco del cuerpo técnico pasa por la recuperación de los lesionados, y las noticias son alentadoras. Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi evolucionan favorablemente y se entrenaron con pelota, aunque aún no recibieron el alta médica.

Montiel, que sufrió un esguince leve en la rodilla izquierda, mostró una recuperación acelerada y apunta a llegar con lo justo. Driussi, por su parte, atraviesa la etapa final de la rehabilitación de una distensión en el isquiotibial izquierdo, lesión que lo marginó de la semifinal de Copa Argentina ante Independiente Rivadavia.

Gallardo no quiere apurar los tiempos y esperará hasta último momento para definir si ambos pueden ser titulares. De todos modos, integrarán la lista de concentrados, mientras el cuerpo técnico los evalúa en los últimos entrenamientos.

Enzo Pérez, el regreso de la experiencia

En un partido de alta tensión, Gallardo apuesta por la jerarquía. Enzo Pérez volvería al once titular tras 46 días de inactividad, para aportar equilibrio y liderazgo en la mitad de la cancha. Su acompañante aún no está definido: el colombiano Kevin Castaño y Giuliano Galoppo se disputan ese lugar.

Además, el entrenador analiza retomar el sistema 3-4-1-2, el mismo que utilizó en la última victoria de River en La Bombonera. Si se concreta el regreso de Montiel, el equipo podría formar con tres centrales y dos laterales-volantes, con Juanfer Quintero como enganche y Driussi junto a Maxi Salas en el ataque.

Los cambios y la probable formación

Si ambos lesionados llegan en condiciones, Gallardo introduciría cuatro cambios respecto al equipo que perdió con Gimnasia: Montiel por Bustos, Enzo Pérez por Castaño, Galoppo por Colidio y Driussi por Subiabre.

Posible formación de River ante Boca: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Enzo Pérez y Kevin Castaño o Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero; Maxi Salas y Sebastián Driussi o Maxi Meza.

River se juega mucho más que tres puntos

El Superclásico no solo representa el orgullo y la historia: River busca superar a Boca en la tabla anual y acercarse a la clasificación a la Copa Libertadores 2026. En ese contexto, el duelo en La Bombonera puede marcar un punto de inflexión en la temporada y en el ciclo de Gallardo, que vuelve a apostar por la fe, la experiencia y el peso de su idea.