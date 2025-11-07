Cuánto vale el Flaco López: Palmeiras le puso precio ante el posible interés de otros equipos

El Verdao tasó al delantero argentino ante la posibilidad de que lo vengan a buscar desde Europa.

Hoy 00:41

El gran momento de José López en Palmeiras no pasa desapercibido. El delantero argentino, que atraviesa una temporada sobresaliente y acaba de ser convocado nuevamente por la Selección Argentina, se convirtió en una de las figuras más codiciadas del fútbol sudamericano. Tanto es así que el Verdao decidió blindarlo con una valuación digna de estrella: 40 millones de euros.

Según informó ESPN Brasil, la dirigencia de Palmeiras y el entrenador Abel Ferreira tomaron la decisión de fijar ese monto como precio de venta ante el creciente interés de varios clubes europeos. La cifra no sorprende si se tiene en cuenta el notable rendimiento del ex Lanús, quien en lo que va del 2025 acumula 23 goles en 56 partidos y se consolidó como el hombre más determinante del ataque paulista.

A su vez, el delantero viene de marcar un tanto clave apenas un día después de su debut oficial con la Selección Argentina, lo que reafirma su madurez y regularidad en el tramo decisivo de la temporada.

En la mira del mercado y con la Selección en el horizonte

El Flaco López, de apenas 23 años, vive un presente ideal: finalista de la Copa Libertadores con Palmeiras y con la ilusión intacta de ganarse un lugar en la lista para el Mundial 2026. Desde el club brasileño ya asumen que podrían llegar propuestas formales desde Europa, mientras que equipos como River y Boca —que alguna vez soñaron con repatriarlo— observan de lejos una tasación fuera de su alcance.

Con goles, personalidad y proyección internacional, José López se convirtió en una de las grandes apariciones argentinas del continente y en una pieza clave del exitoso proyecto de Palmeiras, que no piensa dejarlo ir por menos de una cifra millonaria.