La academia Fénix Dance Group despide el año con su show “El Renacer del Baile”

Dirigida por David Ruiz y Gustavo Ramírez, la escuela presentará un espectáculo que combina bachata, salsa, urbano y contemporáneo, con una puesta escénica de gran nivel artístico.

Hoy 10:38

La academia Fénix Dance Group presentará su show de fin de año “El Renacer del Baile”, el próximo domingo 9 de noviembre a las 21:45 hs en el Cine Teatro Renzi de La Banda

La academia, dirigida por David Ruiz y Gustavo Ramírez, nació hace un año con el propósito de promover el arte del baile como una forma de expresión, inclusión y crecimiento personal. Con sede en Independencia 68, primer piso, en Santiago del Estero Capital, Fénix Dance Group ofrece clases de ritmos latinos, bachata, salsa y otros estilos, destinadas a niños, adolescentes y adultos, desde nivel inicial hasta competencia.

El show, titulado “El Renacer del Baile”, propone una puesta en escena que celebra la transformación y la fuerza del arte como camino de unión y esperanza. A través de coreografías de bachata, salsa, urbano, contemporáneo, reggaetón y fusiones teatrales, más de 80 bailarines en escena, demostrarán todo su talento y pasión por la danza.

“Llevamos varios meses de trabajo intenso, con ensayos, diseño de vestuario y puesta escénica, para ofrecer una presentación de alto nivel artístico y emocional”, destacaron los directores de la academia.

El espectáculo contará con la participación especial de bailarines invitados y grupos amigos, que se sumarán a esta gran celebración artística.

Las entradas pueden adquirirse en la academia, a través de los integrantes del grupo o en la boletería del teatro.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a ser parte de este evento: “Queremos que el público viva una experiencia llena de energía, emoción y pasión. Cada coreografía cuenta una historia y refleja el amor por lo que hacemos”.