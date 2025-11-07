Alumnos de Taco Pujio visitaron Casa de Gobierno y fueron recibidos por el ministro Marcelo Barbur

Acompañados por docentes y directivos, los alumnos participaron de una visita educativa que busca fortalecer el conocimiento sobre la historia y el funcionamiento institucional de la provincia.

Hoy 10:52

En representación del gobernador Gerardo Zamora, el ministro de Gobierno Seguridad y Culto, Marcelo Barbur, recibió este viernes por la mañana la visita de los alumnos de la Escuela N° 99 “Lorenzo Goncebat” de la localidad de Taco Pujio, departamento Robles.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno.

La delegación de 45 alumnos, de 1° a 7° grado, estuvo acompañada por la directora Marilyn de Las Mercedes Ávila y el equipo docente. La visita se realizó en el marco de un proyecto institucional “Conociendo las ciudades Capital y Las Termas de Rio Hondo”.

Durante el encuentro Barbur, transmitió el saludo del gobernador y felicitó a los docentes por la iniciativa para que los alumnos puedan aprender más sobre la provincia y todo su potencial.