Elecciones UNSE: Sandra Moreira fue proclamada decana electa de la Facultad de Humanidades

La Junta Electoral resolvió el empate en el claustro nodocente y confirmó la victoria de la lista “Más Humanidades”, encabezada por Sandra Moreira y Carla Ferreyra, que obtuvo la mayoría de las unidades de sufragio.

Hoy 11:05

La Junta Electoral de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero proclamó a Sandra Moreira como decana electa, tras resolver la situación planteada en el marco del escrutinio definitivo de las elecciones realizadas en la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La definición se dio luego de que la Junta revisara el empate registrado en el claustro nodocente entre Sandra Moreira y María Díaz, candidata del espacio Somos Facultad. Tras analizar el planteo presentado por el apoderado de la lista Más Humanidades y evaluar el marco normativo vigente, el cuerpo resolvió -por mayoría- aplicar el artículo 165 del Estatuto de la UNSE, que establece criterios objetivos de desempate basados en la cantidad total de votos obtenidos por las candidaturas.

De ese modo, y considerando los resultados generales en los distintos claustros, la Junta decidió asignar la unidad de sufragio del claustro nodocente a Moreira, quien alcanzó así 8 unidades de sufragio contra 6 de la segunda alternativa, sobre un total de 14, quedando proclamada decana electa de la Facultad.

De esta manera, la fórmula integrada por Sandra Moreira y Carla Ferreyra resultó ganadora en los comicios, habiendo obtenido también el vicedecanato y siete de los ocho cargos en el Consejo Directivo, lo que consolida un amplio respaldo institucional al espacio “Más Humanidades”.

Desde la Facultad de Humanidades reiteraron su agradecimiento a toda la comunidad universitaria -docentes, nodocentes, estudiantes, auxiliares y graduados- por el compromiso y la participación demostrada durante la jornada electoral, y destacaron especialmente el trabajo de fiscales y autoridades de mesa, por su aporte a la transparencia y a la vida democrática de la UNSE.