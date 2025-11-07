Detienen a dos jóvenes en Córdoba con una gran suma de dinero que no pudieron justificar

El operativo se realizó en barrio Maldonado. Los detenidos, de 18 y 20 años, habrían intentado ofrecer dinero a los policías para evitar el control.

Hoy 11:13

Un insólito hecho se registró este jueves por la tarde en barrio Maldonado, donde la Policía de Córdoba detuvo a dos jóvenes de 18 y 20 años que circulaban en un Wolkswagen Fox con patente duplicada y llevaban más de 8 millones de pesos en efectivo en una caja de zapatillas.

El procedimiento se llevó a cabo en las calles Norberto de la Riestra y Martín Cartechini, cuando los agentes vieron la irregularidad en la chapa del vehículo.

Durante la inspección, los agentes encontraron la suma de dinero, cuya procedencia no pudieron justificar. Además, según informaron en el parte policial, uno de ellos tenía antecedentes delictivos.

Ambos fueron trasladados a la sede policial junto con el dinero secuestrado y otros elementos, quedando a disposición de la Justicia.