Córdoba: un auto de Uber se despistó en la Circunvalación y terminó en el cantero central

El accidente se registró en cercanías del barrio Miralta. El conductor y los pasajeros, una familia que viajaba hacia Rosario, resultaron heridos y debieron ser asistidos.

Hoy 11:18

En la madrugada de este jueves se produjo un accidente en Avenida de Circunvalación de Córdoba, a la altura del barrio Miralta, muy cerca del acceso a la autopista que conduce hacia Rosario, en el que un conductor de Uber y una familia de pasajeros resultaron involucrados. El vehículo circulaba durante la intensa tormenta, perdió el control y terminó en el cantero central, que funciona como desagüe pluvial.

El siniestro se produjo cerca de las 2 de la mañana, en plena tormenta. Según informaron fuentes policiales, el conductor del vehículo perdió el control del auto, aparentemente por la acumulación de agua sobre la calzada. En el vehículo viajaban también una mujer y sus dos hijos pequeños.

Afortunadamente, no hubo víctimas fatales; por un lado, el conductor fue derivado a la clínica Romagosa con traumatismos leves y permanece en observación. La madre fue trasladada al Hospital de Urgencias por un traumatismo en la pelvis, mientras que los dos niños fueron atendidos en el Hospital de Niños, donde recibieron el alta pocas horas después, con solo algunos golpes.

Todos los ocupantes lograron salir del vehículo por sus propios medios; de igual manera, los equipos de emergencia y la policía caminera los asistieron y trasladaron a los nosocomios correspondientes.

Desde las autoridades insisten en la importancia de reducir la velocidad en Circunvalación, donde se registran frecuentes siniestros viales bajo condiciones climáticas adversas.