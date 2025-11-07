Franco Colapinto tras el anuncio de Alpine: "Me enorgullece tener esta oportunidad”

El piloto argentino fue confirmado como titular de la escudería para la próxima temporada junto a Pierre Gasly. Flavio Briatore, el asesor del equipo, explicó los motivos de la decisión y elogió su crecimiento.

El sueño argentino en la Fórmula 1 sigue más vivo que nunca. Este viernes, en la previa del Gran Premio de Brasil, Alpine confirmó oficialmente que Franco Colapinto será piloto titular del equipo en la temporada 2026, compartiendo garaje con Pierre Gasly. De esta manera, el joven de Pilar continuará en la máxima categoría y se consolida como una de las grandes promesas del automovilismo mundial.

El respaldo de Briatore y una apuesta a largo plazo

El anuncio llega en un momento clave para la escudería francesa, que atraviesa un proceso de renovación y reestructuración de cara al nuevo reglamento técnico que entrará en vigor en dos años. El asesor ejecutivo Flavio Briatore, figura central en la decisión, elogió el crecimiento del argentino y destacó su importancia dentro del proyecto: “He seguido el progreso de Franco durante su tiempo en la Fórmula 1 y siempre he creído que tiene los atributos y el potencial adecuados para ser un piloto de primera que pueda crecer con el equipo”, afirmó el histórico dirigente italiano.

Briatore remarcó que la continuidad del piloto argentino simboliza una apuesta estratégica a largo plazo: “Nuestra decisión de continuar juntos para 2026 es una clara indicación de nuestro compromiso y fuerte apoyo a Franco. Ha sido un año difícil para todo el equipo, pero tanto él como Pierre han hecho todo lo posible para ayudarnos a mirar hacia adelante. Con esta dupla tenemos una buena combinación de experiencia, velocidad y talento para devolverle a los fanáticos algo que celebrar la próxima temporada”.

Colapinto: “Estoy muy agradecido a Alpine por creer en mí”

Visiblemente emocionado, Colapinto agradeció la confianza del equipo y subrayó el valor de este paso en su carrera: “Estoy muy agradecido a Flavio y a todo el equipo por creer en mí para ayudar a impulsar al equipo hacia adelante. Desde que hice mi debut en la Fórmula 1 sabía que sería un gran desafío mantener mi lugar, así que me enorgullece tener esta oportunidad”.

El argentino también destacó su vínculo con Pierre Gasly, con quien comparte equipo desde mediados de 2025: “Pierre ha sido un gran compañero y alguien de quien sigo aprendiendo. Trabajar con él me ayudó a crecer mucho como piloto”.

Por último, Colapinto celebró el simbolismo del anuncio realizado en Brasil, donde volverá a correr ante una gran cantidad de fanáticos argentinos: “Es muy especial y oportuno hacer este anuncio aquí, donde siento que estoy corriendo en casa. Tener tanto apoyo de los fanáticos argentinos es la razón por la que competimos. Ojalá en 2026 podamos darles algo grande para celebrar. ¡Vamos Alpine!”.

Con esta confirmación, Franco Colapinto afrontará por primera vez una temporada completa como piloto titular desde el inicio, consolidando su lugar en la élite del automovilismo y extendiendo el legado argentino en la Fórmula 1.