Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 NOV 2025 | 28º
X
Policiales

Allanaron un geriátrico clandestino y rescataron a cinco adultos mayores en condiciones insalubres

Las autoridades clausuraron un establecimiento no habilitado en el barrio Borges, donde cinco personas vivían sin atención médica ni condiciones básicas de higiene.

Hoy 12:10

Autoridades judiciales, policiales y del Gobierno de la Provincia llevaron adelante un operativo de clausura en un hogar geriátrico clandestino ubicado en el barrio Coronel Borges de la ciudad Capital. Durante el procedimiento, fueron rescatadas cinco personas que vivían en condiciones insalubres y sin atención médica especializada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Daniela Águila, informó que los adultos mayores se encontraban en un estado de vulnerabilidad y carecían de los cuidados básicos requeridos. Asimismo, precisó que todos ellos tienen familiares que los habían dejado internados en ese lugar.

El operativo se realizó en el marco de una investigación iniciada a partir de denuncias por presunto maltrato y falta de habilitación del establecimiento. Tras la clausura, las personas fueron asistidas por personal médico y trasladadas a centros de salud y contención adecuados.

TEMAS Barrio Borges

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Las impactantes imágenes del choque en la Ruta 9 en donde dos jóvenes murieron en el acto
  2. 2. Javier Milei confirmó que Patricia Bullrich será la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado
  3. 3. Franco Colapinto finalizó 16ª en la única práctica del GP de Brasil de Fórmula 1
  4. 4. Presentaron en la Legislatura provincial el documental sobre Mama Antula "Una santa viene marchando II"
  5. 5. Charlotte Caniggia reveló los desafíos de ser botinera: “Nada es lo que parece”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT