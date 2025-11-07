Allanaron un geriátrico clandestino y rescataron a cinco adultos mayores en condiciones insalubres

Las autoridades clausuraron un establecimiento no habilitado en el barrio Borges, donde cinco personas vivían sin atención médica ni condiciones básicas de higiene.

Hoy 12:10

Autoridades judiciales, policiales y del Gobierno de la Provincia llevaron adelante un operativo de clausura en un hogar geriátrico clandestino ubicado en el barrio Coronel Borges de la ciudad Capital. Durante el procedimiento, fueron rescatadas cinco personas que vivían en condiciones insalubres y sin atención médica especializada.

La secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Daniela Águila, informó que los adultos mayores se encontraban en un estado de vulnerabilidad y carecían de los cuidados básicos requeridos. Asimismo, precisó que todos ellos tienen familiares que los habían dejado internados en ese lugar.

El operativo se realizó en el marco de una investigación iniciada a partir de denuncias por presunto maltrato y falta de habilitación del establecimiento. Tras la clausura, las personas fueron asistidas por personal médico y trasladadas a centros de salud y contención adecuados.