Franco Colapinto, a la ilustre lista de argentinos presentes en tres temporadas en la Fórmula 1

Alpine confirmó al pilarense de 22 años para el 2026, su tercer año -aunque los dos primeros hayan sido incompletos- en la categoría reina del automovilismo.

La espera llegó a su fin: Franco Colapinto fue confirmado oficialmente por Alpine como piloto titular para la temporada 2026 de la Fórmula 1, una noticia que desató la euforia de los fanáticos argentinos en la antesala del Gran Premio de San Pablo. El joven de Pilar, a sus 22 años, da un paso histórico y se consolida en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Un nuevo hito en la historia del automovilismo argentino

Con esta oficialización, Colapinto afrontará su tercera temporada en la Fórmula 1 —aunque las dos primeras fueron incompletas—, un registro que solo siete pilotos argentinos lograron en toda la historia. De esta manera, el bonaerense se une a una lista selecta que incluye a leyendas como Juan Manuel Fangio, José Froilán González y Carlos Reutemann.

El ex-Williams debutó en 2024, en reemplazo de Logan Sargeant durante el Gran Premio de Italia, y un año más tarde repitió la experiencia ya bajo la órbita de Alpine, ocupando el asiento vacante de Jack Doohan desde la cita de la Emilia-Romagna. Ahora, por primera vez, Colapinto iniciará una temporada completa desde el arranque, consolidando su lugar entre los grandes protagonistas del circuito.

El legado argentino en la Fórmula 1

El récord histórico pertenece a Carlos Reutemann, quien participó en 11 temporadas y 146 Grandes Premios, logrando 12 victorias, 45 podios y un subcampeonato en 1981 con Williams. Detrás aparece José Froilán González, con nueve campañas, dos triunfos, 15 podios y el honor de haber conseguido la primera victoria de Ferrari en la F1, en 1951.

El podio de las leyendas lo completa Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón mundial (1951, 1954, 1955, 1956 y 1957), con una efectividad del 47% que sigue siendo récord tras más de siete décadas: 24 victorias y 35 podios en apenas 51 carreras.

Más atrás se ubica Carlos Menditeguy, con 11 competencias en seis temporadas y un podio en el Gran Premio de Argentina de 1957. Luego, con tres temporadas cada uno, aparecen Roberto Mieres (17 GPs), Onofre Marimón (11) y Ricardo Zunino (10), todos ellos ahora alcanzados por Colapinto, quien ya suma 22 participaciones en la élite del automovilismo.

Orgullo nacional y presente prometedor

El anuncio de Alpine no solo confirma la proyección internacional de Franco Colapinto, sino que marca el renacer del automovilismo argentino en la Fórmula 1. Con talento, madurez y una carrera en ascenso, el piloto de Pilar encara el 2026 con la ilusión de seguir dejando huella entre los grandes y continuar ampliando el legado nacional en la categoría más prestigiosa del mundo.