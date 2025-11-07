El Jardín de Infantes N°15 promueve la conciencia ambiental con una app creada por sus alumnos

El proyecto “Q’UPA-APP” combina pensamiento computacional, creatividad y educación ambiental. Los niños de sala de 5 años participan activamente en el diseño de una aplicación que promueve la limpieza del barrio 8 de Abril.

Hoy 12:20

El Jardín de Infantes Municipal N°15 “Isabel Rodríguez de Páez” lleva adelante un innovador proyecto educativo denominado “Q’UPA-APP: La app para un barrio más limpio”, una iniciativa que combina tecnología, creatividad y compromiso ambiental.

La propuesta tiene como objetivo introducir a los niños de 5 años en el pensamiento computacional a través de la creación de una aplicación móvil interactiva, mientras se promueven valores de cuidado y respeto por el entorno.

Jardín de Infantes Municipal N°15

El proyecto surge como respuesta a una problemática cotidiana del barrio 8 de Abril, donde está ubicado el jardín: la acumulación de residuos y la necesidad de fortalecer los hábitos de limpieza y reciclado. A partir de esta realidad, docentes y alumnos trabajan juntos en una experiencia que vincula la educación con la acción comunitaria.

Una de las características más destacadas de “Q’UPA-APP” es la participación activa de los niños en el proceso creativo. A través de talleres y actividades guiadas, los pequeños diseñan los personajes, escenarios y elementos visuales que formarán parte de la aplicación. Sus ideas y dibujos son la base para la interfaz del juego, asegurando que la app refleje su mirada y su entorno cotidiano.

La aplicación propone desafíos y misiones vinculadas con la limpieza del barrio, donde los jugadores deben identificar y clasificar residuos, depositarlos en los contenedores correctos y completar misiones para mantener el entorno virtual ordenado. Todo esto se integra con mecánicas lúdicas como arrastrar y soltar, rompecabezas y mini juegos que estimulan la resolución de problemas y la secuenciación de acciones, bases del pensamiento computacional.

Además de ser una herramienta educativa, “Q’UPA-APP” busca ser un catalizador para el cambio real, incentivando en los niños la conciencia de que sus acciones —dentro y fuera del juego— contribuyen a un barrio más limpio y saludable.

De esta forma, el Jardín de Infantes Municipal N°15 reafirma su compromiso con una educación integral, innovadora y comprometida con el medio ambiente, formando desde la primera infancia ciudadanos activos, responsables y creativos.