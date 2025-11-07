El nuevo auto que tendrá Colapinto en 2026 con la ambición de un mayor protagonismo en la F1

La escudería francesa renovó sus motores para la próxima temporada y se espera que el piloto argentino pueda sumar puntos regularmente en la categoría, dada la mejora sustancial con respecto a 2025.

Franco Colapinto seguirá corriendo para Alpine en la temporada 2026 de Fórmula 1, en lo que será su segundo año consecutivo como piloto titular junto a Pierre Gasly. La escudería francesa encara una profunda reestructuración con la mira puesta en el nuevo reglamento técnico que entrará en vigor, y las expectativas son muy altas para un equipo que apostó fuerte al futuro.

Lejos de la pelea en la parte alta de la parrilla en 2025, Alpine tomó la decisión de sacrificar la temporada actual para concentrar todos sus recursos en el desarrollo del A526, el monoplaza de nueva generación que marcará un antes y un después para la estructura de Enstone. El objetivo es claro: volver a competir por los primeros puestos con un coche completamente renovado y un motor que marca un cambio histórico.

Adiós a Renault: Alpine tendrá motor Mercedes en 2026

El gran salto técnico será la incorporación del motor Mercedes, lo que pondrá fin a la era Renault como motorista propio. El movimiento, confirmado a comienzos de este año, se considera un golpe de timón estratégico y una inyección de optimismo para la escudería francesa.

Con la nueva normativa, el equilibrio entre potencia térmica y eléctrica será del 50/50, por lo que la experiencia de Mercedes en la era híbrida se vuelve un factor determinante. El director técnico de Alpine, David Sánchez, reconoció que el cambio de proveedor es clave para relanzar el proyecto: “La experiencia y potencia que ofrece Mercedes nos permitirá dar un salto real en competitividad”.

En la previa al Gran Premio de Brasil, Colapinto se mostró confiado: “Creo que el coche del próximo año será mejor que el de este. Todos son muy positivos respecto al ritmo y el rendimiento del coche de 2026, al menos en las simulaciones. Pero hasta que no lo veas en pista, es difícil decirlo. Aun así, estoy seguro de que será mejor que el de este año”.

Una ventaja inesperada: más horas de desarrollo aerodinámico

El mal desempeño de Alpine en 2025 trajo un beneficio técnico: mayor tiempo de pruebas en túnel de viento y simulaciones CFD, según la Restricción de Pruebas Aerodinámicas (ATR), que otorga más margen a los equipos peor clasificados.

Esa ventaja será clave para entender el nuevo concepto de monoplazas que se introducirá en 2026: autos más ligeros, compactos y con aerodinámica activa, lo que exigirá un rediseño total del chasis y de la gestión energética.

En total, cuatro equipos usarán motores Mercedes en 2026: Mercedes, Alpine, McLaren y Williams, lo que eleva la expectativa por un campeonato sumamente competitivo en la nueva era de la Fórmula 1.

Una estructura renovada y un proyecto a largo plazo

La transformación de Alpine no es solo técnica, sino también estructural. La llegada de Flavio Briatore como asesor y la incorporación de Steve Nielsen como director general reorganizaron la cúpula del equipo. “Estamos metidos de lleno en la producción del coche del año que viene”, aseguró Nielsen en su presentación.

Con Colapinto confirmado y un proyecto diseñado para crecer a largo plazo, Alpine busca reinsertarse entre los grandes de la categoría. El piloto argentino, de 22 años, será parte fundamental de esta nueva etapa, que combina juventud, experiencia y una revolución tecnológica.

En palabras simples: 2026 no será solo una temporada más para Alpine, sino el inicio de una nueva era. Con motor Mercedes, un auto completamente rediseñado y un argentino al mando, el equipo francés se prepara para volver a la élite de la Fórmula 1.