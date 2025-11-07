“El desfinanciamiento universitario nos preocupa, no seríamos realistas si dijéramos que no”

El rector electo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Marcelino Ledesma, y la vicerrectora electa, Fernanda Mellano, visitaron los estudios de Radio Panorama tras las elecciones que definieron las nuevas autoridades de la casa de estudios.

Hoy 13:37

Este viernes, el rector electo de la UNSE, Marcelino Ledesma, y la vicerrectora electa, Fernanda Mellano, mantuvieron un diálogo con Radio Panorama tras las elecciones que definieron las nuevas autoridades de la universidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la entrevista, Ledesma expresó su satisfacción por el proceso electoral y destacó el compromiso institucional que caracteriza a la universidad. “Estamos muy emocionados por el proceso y agradecidos por el resultado, ya trabajando en miras al futuro. El acto eleccionario fue muy importante y da cuenta a la sociedad del proceso democrático con el que se sustenta nuestra universidad”, señaló.

En relación con los ejes de la futura gestión, indicó que las prioridades estarán centradas en el bienestar estudiantil, la calidad académica y el desarrollo institucional. “Vamos a tener primeras conversaciones en términos del apoyo a las trayectorias; hemos puesto en agenda la contención estudiantil en materia de becas y queremos avanzar en líneas de trabajo más concretas. También recopilamos normativas sobre carreras docentes y concursos. Habrá cambios en los nombres de la gestión, pero los equipos de trabajo seguirán siendo los de todos los días”, detalló.

Asimismo, adelantó que el sistema de becas será uno de los primeros temas a abordar: “Queremos analizar la situación y ver la posibilidad de flexibilizar y ampliar el sistema que tienen nuestros estudiantes. En materia de transporte, creemos que los trabajos colaborativos con empresas y otras instituciones pueden ayudarnos a obtener respuestas”.

Ledesma también subrayó la importancia del respeto institucional: “Como gestores buscamos que se respeten los pasos institucionales internos y siempre le pedimos a la comunidad que cuidemos la universidad y nos manejemos en el ámbito del respeto”.

Por su parte, Fernanda Mellano remarcó que el nuevo ciclo de gestión se da en un contexto nacional complejo. “El proceso tuvo mucha adrenalina, pero mientras tanto seguimos al frente de nuestros decanatos. Pensamos en las acciones que vamos a tener en cuenta para ejercer la gestión en el rectorado, sin descuidar nuestras actuales responsabilidades”, dijo.

Sobre la situación económica y presupuestaria, Mellano fue contundente: “Es un contexto político y social complicado. El desfinanciamiento nos preocupa, no seríamos realistas si dijéramos que no nos afecta. La universidad funciona con personas y hay que cuidar cada detalle”.

Finalmente, destacó que el desafío será mantener el funcionamiento institucional en tiempos difíciles: “No nos podemos quedar sentados de brazos cruzados. Hay que generar diálogos, estrategias y alianzas con organismos que nos permitan seguir funcionando, haciendo uso de las herramientas que la misma casa de estudios nos ha brindado. De esa manera será más fácil afrontar esta crisis que nos golpea actualmente”.