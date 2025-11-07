El municipio bandeño fortalece su colaboración con la Fundación Banco de Alimentos

En el marco de las políticas de acompañamiento social impulsadas por el municipio, el intendente Ing. Roger Elías Nediani ratificó el convenio de cooperación con la Fundación Banco de Alimentos, reforzando el compromiso de brindar asistencia a las familias en situación de vulnerabilidad.

Hoy 13:41

Personal de la Dirección de Nutrición Comunitaria participó del “Taller de Cocina Basada en Plantas” organizado por el programa “Alimentando el Mañana”, la Fundación Banco de Alimentos; y la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santiago del Estero.

La capacitación fue dictada por el Licenciado en Nutrición, Cristian Pallares y la Chef Eliana Aranda y estuvo destinada a estudiantes de la Licenciatura en Nutrición y de la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Gastronómico y voluntarios de la Fundación Banco de Alimentos de Santiago del Estero.

En este sentido, cabe destacar que durante este año, el intendente Ing. Roger Elías Nediani, renovó nuevamente la firma de un importante convenio de cooperación con la Fundación Banco de Alimentos de Santiago del Estero, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en la asistencia alimentaria a los sectores más vulnerables.

A través de este convenio, la Municipalidad de La Banda, la Dirección de Nutrición Comunitaria, participará de instancias de capacitación brindadas por la Fundación Banco de Alimentos, con el fin de actualizar sus conocimientos y fortalecer las estrategias de acompañamiento alimentario que se desarrollan en distintos barrios de la ciudad.

Desde el municipio destacaron la importancia de seguir articulando con organizaciones del tercer sector, bajo la premisa de trabajar unidos para brindar respuestas concretas a las necesidades de la comunidad.