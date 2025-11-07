La Banda realizó una jornada sanitaria y recreativa en el Jardín Rayito de Sol N° 2

El objetivo de esta intervención fue fortalecer el acompañamiento sanitario y promover espacios de aprendizaje y juego saludable, integrando la atención médica con actividades lúdicas que estimulan la creatividad y la expresión.

Hoy 13:49

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, llevó adelante un operativo integral en el Jardín de Infantes Rayito de Sol N° 2, en conjunto con el Proyecto Tijeras.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la jornada se realizaron controles de salud y se desarrollaron actividades recreativas, como pintura y dibujo, destinadas a los niños y niñas que asisten a la institución.

El objetivo de esta intervención fue fortalecer el acompañamiento sanitario y promover espacios de aprendizaje y juego saludable, integrando la atención médica con actividades lúdicas que estimulan la creatividad y la expresión.

El secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó: “El trabajo con las instituciones educativas nos permite llegar a los más pequeños con una mirada integral: cuidar su salud y, al mismo tiempo, generar experiencias alegres que fortalezcan su desarrollo”.

Estas acciones se enmarcan en las políticas públicas impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, que promueven una salud comunitaria cercana, preventiva y con enfoque en la niñez.